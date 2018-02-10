Россияне в 2017 году получили 300 млн посылок за счет онлайн-торговли

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Объем поставок товаров в Россию за счет международной онлайн-торговли в минувшем году превысил отметку в 300 млн посылок и сохранил крайне высокую динамику, которая в последнее десятилетие демонстрирует ежегодный двукратный прирост. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в субботу первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"Действительно, у нас почти каждый год в течение последних 10 лет наблюдается двукратный рост потока товаров, которые перемещаются в рамках т. н. интернет- торговли, - отметил он. - За 2017 год - порядка 275 млн посылок по "Почте России", и еще десятки миллионов штук поступили через экспресс-операторов. В итоге мы имеем 300 млн входящих бандеролей по трансграничной торговле - это огромный объем".

По словам Давыдова, девять десятых от этих масштабов поступает в РФ через почту. В свою очередь 90% от данного потока приходится на Китай.

"Существует примерно такая пропорция. С чем связан подобный рост - у нас самый высокий порог ввоза для физических лиц в мире", - резюмировал он.

Замглавы ФТС прибыл в Китай для участия в 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию интернет-коммерции, проходящей 9-10 февраля в Пекине. В перечне задач этого масштабного мероприятия, в котором, по уточненным данным, приняло участие более 1,8 тыс. человек - обсуждение мер, которые позволят создать единые международные стандарты для контроля над постоянно увеличивающимися потоками товаров в сфере онлайн-торговли.