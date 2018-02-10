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ФТС: эффективность работы "Почты России" заметно возросла за счет мер по модернизации

Экономика и бизнес
10 февраля, 16:19 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Первый заместитель главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов отметил, что качество работы улучшилось за счет создания специализированных логистических центров

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© Петр Ковалев/ТАСС

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. "Почта России" в последнее время заметно повысила эффективность работы благодаря модернизации, позволяющей оперативно пресекать приток в Россию противозаконных товаров. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал в субботу первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"Мы взаимодействуем с "Почтой России", с экспресс-перевозчиками, у нас с ними налажен информационный обмен касательно посылок, у которых есть превышение по стоимости, - заявил он. - Осуществлять контроль над потоками товаров, поступающими через российскую почту проще, [чем через экспресс-операторов], поскольку она в последнее время была существенно модернизирована с введением эффективных систем контроля и сканирования".

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По словам Давыдова, качество работы "Почты России" заметно повысилось и за счет создания современных специализированных логистических центров. "К примеру, около двух недель назад один был открыт в Казани, где теперь существует стопроцентное сканирование через рентген-аппарат - это тоже позволяет выявлять запрещенные предметы, приобретаемые через интернет", - добавил замглавы ФТС.

Он отметил, что благодаря таким мерам таможне РФ удается изымать довольно много наркотиков, оружия, прочих запрещенных товаров.

"Через почтовые отправления в Россию присылают очень разнообразный перечень предметов - в посылке может оказаться все, что угодно, и наша задача - не пропустить это через границу. Мы имеем дело со сложной проблемой, которую констатируют практически все таможни мира", - подчеркнул Давыдов.

Замглавы ФТС прибыл в Китай для участия в 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию интернет-коммерции, проходящей 9-10 февраля в Пекине. В перечне задач этого масштабного мероприятия, в котором, по уточненным данным, приняло участие более 1,8 тыс. человек - обсуждение мер, которые позволят создать единые международные стандарты для контроля над постоянно увеличивающимися потоками товаров в сфере онлайн-торговли.

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