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Кадыров решил приобрести долю биткойна

Экономика и бизнес
10 февраля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Глава Чечни отметил, что относится к этой криптовалюте с сомнением

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 10 февраля. Глава Чечни Рамзан Кадыров решил приобрести долю биткойна, чтобы следить за развитием криптовалюты.

"Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткойна, чтобы следить за развитием криптовалюты. Инвестиция в биткойны, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

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Он отметил, что в этом сегменте развито мошенничество. "Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна четко регулироваться законодательством, но не запрещаться. Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем", - добавил Кадыров.

Ранее сообщалось, что правительство Чечни совместно с ВЭБ внедряют технологию блокчейн в республиканском управлении Росреестра.

Блокчейн - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна - в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.

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