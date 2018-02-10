ФТС: эффективность контроля над интернет-коммерцией снижается из-за устаревших стандартов

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Эффективность контроля над онлайн-торговлей в мире снижается из-за повсеместно устаревших стандартов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в субботу первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"Интернет-коммерция - новый вид торговли, который должным образом нигде в мире не отрегулирован, и на 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию в Пекине об этом шла речь, - отметил он. - И в то же время к нему применяются старые стандарты, которые сформировались исходя из норм ввоза для физических лиц - это установленное количество вещей, которые вы, возвращаясь самолетом из-за границы, привозите с собой в Россию".

Давыдов добавил, что в последнее время ситуация в сфере международной торговли меняется катастрофически быстро, что требует скоординированной разработки новых мер регулирования с участием всех государств, вовлеченных в онлайн-коммерцию.

"Евросоюз таким образом теряет по ввозному НДС ежегодно более €5 млрд. И это при том, что у них порог беспошлинного ввоза всего €22, - подчеркнул он. - В итоге европейцы заявили, что будут его обнулять, потому что так продолжаться не может: ведь вычислить, составляет ли на самом деле стоимость товара €18, или же €25, при столь мощном потоке товаров становится практически невозможно".

"Диспропорция в мировом производстве"

Недостаточно эффективно контролируемая в мире международная интернет-коммерция наносит существенный экономический ущерб ряду государств, приводя к нарушению баланса в глобальном производстве, заявил Давыдов.

"Мы имеем дело с постоянно усложняющимся торговым оборотом, когда колоссальные объемы товаров, приобретенные онлайн, пересекают границу, и, по причине устаревших стандартов контроля, приводят к значительным диспропорциям в мировом производстве", - подчеркнул он.

Давыдов отметил, что некоторые страны, в том числе КНР, при этом оказываются в явном выигрыше. "В этом плане существует огромная проблема, и фискальные риски крайне значительны, - добавил замглавы ФТС. - Естественно, получается, что, развивая интернет-торговлю в таком виде, мы в одностороннем порядке содействуем развитию производства в Китае, где создаются дополнительные рабочие места, куда идет вся прибыль".

По словам Давыдова, 1-я Всемирная конференция по таможенному регулированию интернет-коммерции была организована на территории Китая вовсе не случайно. Он отметил, что китайская сторона в первую очередь заинтересована в максимальной открытости и упрощении международной торговли.

"КНР обладает статус-кво, выступая в качестве несомненного лидера в области онлайн-коммерции, - пояснил он. - Позиция китайской стороны однозначна: основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма довольно ясно ее обозначил на форуме, заявив, что Китай заинтересован в снятии всех торговых барьеров, в том числе в отмене пошлин".

Регулирование интернет-торговли

Новые всемирные нормы и правила контроля над динамично развивающейся интернет-коммерцией будут обсуждаться в апреле в Сочи, где пройдет конференция европейского региона Всемирной таможенной Организации (ВТамО).

"Что касается единых стандартов и правил, в рамках ВТамО соответствующие принципы регулирования были одобрены в декабре минувшего года в Луксоре (Египет), - отметил Давыдов. - К настоящему моменту разработан проект рамочных стандартов регулирования интернет-торговли. Они будут обсуждаться в апреле в Сочи на конференции европейского региона ВТамО, в качестве председательствующей страны которого в настоящий момент выступает Россия".

По словам Давыдова, участники предстоящего форума планируют детально обсудить вопросы фискального контроля и защиты безопасности, интеллектуальных прав, борьбы с контрабандой.

"Следует согласиться с представителями Еврокомиссии, что это новый вид торговли, и его нужно правильно зарегулировать", - резюмировал замглавы ФТС.