Минкомсвязь предлагает ввести аккредитацию для организаторов ICO сроком на пять лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ предлагает ввести аккредитацию компаний-организаторов ICO (размещение токенов для привлечения финансирования) сроком на пять лет на добровольной основе. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Разработанный Минкомсвязью документ утверждает порядок аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов. Под цифровым токеном в проекте постановления понимается "созданная с использованием криптографических (шифровальных) средств запись в распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового токена прав на получение от лица, осуществившего размещение цифрового токена, начальной стоимости токена путем предъявления этого токена с помощью распределенной информационной системы".

Заниматься аккредитацией организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов, планирует сама Минкомсвязь. При этом организация должна соответствовать ряду критериев: регистрация на территории РФ согласно законодательству о госрегистрации юрлиц, уставный капитал минимум 100 млн рублей, лицензия на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств и специальный счет в банке, который предназначен для операций с денежными средствами, полученными в результате продажи цифровых токенов.

У аккредитованного организатора ICO должны быть утверждены обязательные правила для эмитентов цифровых токенов. Среди них - обязанность эмитента выкупать цифровые токены по номинальной цене у любого предъявителя цифрового токена на основании безотзывной публичной оферты; обязанность осуществлять выпуск цифровых токенов за российские рубли через безналичный расчет; обязанность использовать денежные средства, полученные от приобретателей цифровых токенов, только на цели, связанные с поддержанием возможности по исполнению обязательства по выкупу цифровых токенов по номинальной цене. Также в правилах должен содержаться порядок контроля организатором в отношении выполнения этих правил.

Минкомсвязь будет принимать решение об аккредитации или отказе в аккредитации в течение 30 дней после приема заявления. Аккредитованные организации также будут подвергаться проверкам раз в три года (за исключением внеплановых проверок) на предмет соблюдения требованиям положения.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал о том, что министерство подготовило проект постановления об аккредитации организаций, которым может быть разрешен выпуск цифровых токенов. Министр пояснил, что "очень важно во всех проектах цифровой экономики не пытаться избыточно зарегулировать то, что только зарождается". По его словам, введение аккредитации организаторов ICO позволит ряду профессиональных организаций реализовать реальные проекты.

Законопроект Минфина

Ранее Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты. По определению Минфина, токен - вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения финансирования и учитывается в распределенном реестре цифровых транзакций, то есть блокчейне.

Согласно документу, токены и иные цифровые финансовые активы можно будет менять на рубли, иностранную валюту и другое имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. Также законопроект ограничивает сумму, на которую неквалифицированные инвесторы смогут покупать токены в рамках одного ICO - не более 50 тыс. рублей.

Однако Минфин и Банк России до сих пор не пришли к согласию относительно возможности обмена криптовалют на рубли и другие активы.

По мнению ЦБ, такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов. Минфин, в свою очередь, подчеркивает, что это не предполагает использование криптовалют в качестве средства платежа в России.

Минфин завершает разработку законопроекта, который определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. Это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного расчетного средства в России.