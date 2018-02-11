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Разбившийся Ан-148 "Саратовских авиалиний" застрахован в "АльфаСтраховании"

Экономика и бизнес
11 февраля, 16:14 дата обновления: 11 февраля, 16:56 UTC+3

Сотрудники компании уже находятся в контакте с авиакомпанией и участвуют в выяснении обстоятельств

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пассажиры и члены экипажа самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, были застрахованы в "АльфаСтраховании", сообщил ТАСС представитель страховщика.

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"АльфаСтрахование" подтверждает, что является страховщиком рисков "Саратовских авиалиний", пассажиров и членов экипажа. Сотрудники "АльфаСтрахование" уже находятся в контакте с авиакомпанией и участвуют в выяснении обстоятельств", - сказал он.

По закону об обязательном страхования ответственности перевозчика минимальная выплата за гибель пассажира на транспорте составляет 2,025 млн руб. Страховщик компенсирует вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров в пределах страховой суммы.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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