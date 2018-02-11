Доклад: искусственный интеллект принесет до $320 млрд экономике Ближнего Востока

ДУБАЙ, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Искусственный интеллект принесет к 2030 году для экономик стран Ближнего Востока до 320 млрд долларов. Об этом говорится в докладе международной компании PricewaterhouseCoopers Middle East (PwC) обнародованном в Дубае, где в воскресенье начал работу Всемирный правительственный саммит (World Government Summit), посвященный вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни.

В мероприятии принимают участие более 4 тыс. делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

По мнению экспертов PwC Middle East, "существует огромный потенциал возможностей, который может повысить влияние искусственного интеллекта на развитие экономик ближневосточного региона". "Это влияние может быть еще больше, если правительства продолжат раздвигать инновационные границы и будут внедрять искусственный интеллект в различные сферы жизни и бизнеса", - отмечается в докладе.

Его авторы убеждены в том, что "воздействие искусственного интеллекта будет ощущаться и в экономике, и в общественных процессах на Ближнем Востоке, а потому правительствам стран региона уже сейчас необходимо обеспечивать плацдарм для будущего". "Наибольшие показатели роста доли искусственного интеллекта ожидаются в таких секторах, как строительство и производство. Вслед за ними идут другие важные отрасли - розничной и оптовой торговли, образования, здравоохранения", - полагают в PwC Middle East.

ОАЭ - лидеры гонки

По прогнозам компании, наибольшего прорыва в сфере внедрения искусственного интеллекта к 2030 году достигнут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его вклад в ВВП составит 14%. Похожих успехов может добиться Саудовская Аравия.

"Лидерство ОАЭ в этой отрасли не только на Ближнем Востоке, но и в мировом масштабе объясняется тем, что власти страны вынесли тему внедрения искусственного интеллекта на передний план своих стратегических планов", - отметили в воскресенье участники тематического заседания в рамках работы Всемирного правительственного саммита.

"В рамках четвертой промышленной революции правительства и предпринимательские круги стран Ближнего Востока осуществляют глобальный поворот в сторону искусственного интеллекта и передовых технологий. Инвестиции в искусственный интеллект несут стратегический характер и должны помочь ближневосточным государствам отойти от привязанности к нефти", - подчеркнули эксперты.

Саммит, формирующий будущее

Всемирный правительственный саммит проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума. Он учрежден в 2013 году и за короткое время превратился в событие международного масштаба.

Как рассказали в беседе с корр. ТАСС организаторы, "представительный форум обсуждает идеи и технологии, которые изменяют мир и формируют будущее". Кроме того, на саммите "происходит обмен опытом по вопросам внедрения передовых технологий и методов эффективного управления в государственном и частном секторах".

Площадка мероприятия активно используется для "презентации смелых инновационных проектов, призванных совершать прорывы и менять представления о горизонтах возможного".

В программе нынешнего форума также присутствуют такие темы, как пути достижения благополучия и справедливости в обществе XXI века, реагирование на изменение климата, перспективы освоения человеком других планет, роль биотехнологий в медицине ближайшего будущего и многие другие.

Всемирный правительственный саммит в Дубае, проходящий в комплексе Madinat Jumeirah, завершит работу вечером 13 февраля.