Минтранс может приостановить полеты Ан-148

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минстранс примет решение о возможной приостановке полетов Ан-148 по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

"Это решение будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором", - сообщил он, отвечая на вопрос, будут ли приостановлены полеты после крушения Ан-148 в Подмосковье.

Соколов отметил, что основная задача комиссии на данный момент - взаимодействие с родственниками погибших. "Для этого в Оренбургскую область завтра направляется дополнительная группа психологов и врачей, чтобы работать с родственниками. Помимо этого, приглашены представители страховой компании, будут решаться вопросы о страховых выплатах", - сообщил он.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.