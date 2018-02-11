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Минтранс может приостановить полеты Ан-148

Экономика и бизнес
11 февраля, 22:09 дата обновления: 11 февраля, 22:25 UTC+3

Решение будет принято руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором, сообщил министр транспорта Максим Соколов

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минстранс примет решение о возможной приостановке полетов Ан-148 по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

"Это решение будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором", - сообщил он, отвечая на вопрос, будут ли приостановлены полеты после крушения Ан-148 в Подмосковье.

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Соколов отметил, что основная задача комиссии на данный момент - взаимодействие с родственниками погибших. "Для этого в Оренбургскую область завтра направляется дополнительная группа психологов и врачей, чтобы работать с родственниками. Помимо этого, приглашены представители страховой компании, будут решаться вопросы о страховых выплатах", - сообщил он.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.

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