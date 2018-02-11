Хлопонин: монополия поможет защитить качество минеральной воды "Ессентуки"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Монополия на производство минеральной воды "Ессентуки" либо объединение существующих производителей помогут гарантировать качество продукта. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Хлопонин в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

"Есть три базовых собственника месторождения, которые производят "Ессентуки". Должна быть либо монополия, либо эти три производителя должны объединить активы, вообще на сторону не выдавать никому ни литра воды, а сами производить воду", - цитирует Хлопонина издание.

В существующей ситуации потребитель не может быть уверен в качестве покупаемой минеральной воды. "Люди должны иметь гарантии, что приобретают именно эту воду. А сегодня что мы видим? Существует около 30 компаний, которые разливают минералку "Ессентуки", и мы не понимаем, откуда они берут эту воду, где скважина, из которой они берут воду", - пояснил вице-премьер.

Кроме того, Хлопонин отметил, что профильными ведомствами разрабатывается новый ГОСТ на коньяк. "ГОСТ должен зафиксировать не только количество градусов в коньяке, а сам стандарт его изготовления. <…> К сожалению, на полках мы сегодня видим от 40 до 60 процентов фальсификата. Это не виноград, а коктейль из спирта и красителей, который никакого отношения к коньяку не имеет. Новый ГОСТ пропишет сам процесс производства", - отметил Хлопонин.

Ранее сообщалось, что Роскачество организовало в феврале проверку коньяка, продаваемого в российских магазинах, исследование запущено по поручению Хлопонина. В проверке Роскачества будут участвовать около 50 торговых марок, произведенных как в России, так и во Франции, Грузии, Молдавии и Армении. Образцы для исследования будут закуплены в российской рознице. Стоимость исследуемых образцов составит от 372 руб. до 10 тыс. руб. за бутылку.