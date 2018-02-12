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Объем трафика сети Wi-Fi московского метро в 2017 году увеличился в 1,5 раза

Экономика и бизнес
12 февраля, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Самой загруженной оказалась Таганско-Краснопресненская линия, на которую приходится до 16% всех подключений, сообщили в компании "Максима Телеком"

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Объем передачи трафика беспроводной сети Wi-Fi московского метрополитена по итогам 2017 года увеличился по сравнению с показателями 2016 года в 1,5 раза и составил 37 млн ГБ. Это следует из сообщения компании "Максима Телеком", которая обеспечивает работу беспроводного интернета в метрополитене Москвы и Санкт-Петербурга.

Количество уникальных пользователей Wi-Fi в метро в 2017 году составило 1,3 млн пользователей в сутки. В то же время количество интернет-сессий по сравнению с показателями 2016 года было увеличено на 32% - до 1,16 млрд подключений. "Самой загруженной оказалась Таганско-Краснопресненская линия - на нее приходится до 16% всех подключений", - добавили в компании.

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По итогам года беспроводным интернетом оборудованы пять перегонов метрополитена столицы: участки Тропарево - Румянцево - Саларьево Сокольнической линии, Петровско- Разумовская - Фонвизинская - Бутырская - Марьина Роща Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, была дооснащена Серпуховско-Тимирязевская линия метро.

В свою очередь за время работы Wi-Fi в метрополитене Санкт-Петербурга с 30 июня 2017 года было передано 1,2 млн ГБ трафика. За семь месяцев пользователи совершили 25 млн подключений к интернету, а количество уникальных пользователей в день составило 180 тыс. пользователей.

Кроме того, на текущий момент в метрополитене Санкт- Петербурга оборудовано почти 1,8 тыс. вагонов метро, установлено 400 базовых станций и проложено 436 км кабеля.

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