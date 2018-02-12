США собираются вложить в свою инфраструктуру $1,5 трлн инвестиций

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Власти США планируют вложить в свою инфраструктуру инвестиции на сумму в $1,5 трлн, которые пойдут на ее модернизацию. Об этом сообщил во время беседы с журналистами представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Он рассказал о четырех тезисах программы американского лидера Дональда Трампа, которая будет опубликована в понедельник. "Мы хотим стимулировать инфраструктуру новыми инвестициями в размере $1,5 трлн. Мы хотим сократить на два года процесс выдачи разрешений [на строительство и модернизацию объектов инфраструктуры]. Мы хотим инвестировать в сельскую инфраструктуру", - подчеркнул представитель исполнительной власти, добавив, что глава государства хочет в результате реформы также повысить количество рабочих мест в стране.

В администрации подчеркнули, что инфраструктура в стране "в корне разломана" в связи с "недостатком инвестиций" и долгим процессом выдачи разрешений. Последний, как объяснил представитель исполнительной власти, занимает очень много времени, и даже при необходимом финансировании "может потребоваться десятилетие, чтобы построить критически важные объекты инфраструктуры".

При этом основную нагрузку в реализации проекта решено возложить на органы местной власти и частных инвесторов, которым предстоит изыскивать средства для финансирования строительства и модернизации шоссе, железных дорог, водопроводов и прочего. Трамп также предлагает выполнять все необходимые нормы по защите окружающей среды.

В конце января президент призвал Конгресс США разработать законопроект по модернизации инфраструктуры, в основу которого и будет положена его концепция. До этого глава государства заявлял, что планирует представить программу инвестиций в инфраструктурную модернизацию в размере $1,7 трлн. Он анонсировал эти планы во время предвыборной кампании и после инаугурации в конце января прошлого года.