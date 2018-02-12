Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский комбинат шампанских вин вложит 1,5 млрд рублей в продовольственный кластер

Экономика и бизнес
12 февраля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

На территории кластера планируется разместить предприятия, специализирующиеся на производстве продуктов питания и напитков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. АО "Московский комбинат шампанских вин" планирует создать на своей территории продовольственный кластер, инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор комбината Магомед Талаев.

Ранее сообщалось о том, что Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрило реконструкцию и строительство новых корпусов Московского комбината шампанских вин. После завершения реализации проекта площадь завода увеличится почти в 1,4 раза - с 68 тыс. кв. м до около 97 тыс. кв. м.

"К тем площадям, которые мы имеем, планируется дополнительно возвести 34 тыс. кв. м производственно-складских комплексов на нашей территории с последующим привлечением на эти площади якорных резидентов. Конечная цель - превратить эту территорию в продовольственный кластер статуса индустриального (промышленного) парка", - сказал он.

Планируется, что на площадях продовольственного кластера разместятся предприятия, специализирующиеся на производстве продуктов питания и напитков, отметил Талаев. Так, в 2017 году на территории комбината было введено в эксплуатацию производственно-складское здание площадью 8,5 тыс. кв. м, в котором уже разместились два якорных резидента-производителя пищевых продуктов. Завершение проекта намечено на 2022-2023 годы.

Проект реализуется в рамках программы города Москвы по развитию промзон и поддержке промышленных предприятий. Как уточнил Талаев, якорные арендаторы, которые разместятся на территории создаваемого индустриального парка, также будут иметь льготы правительства Москвы по налогу на имущество и на прибыль.

Московский комбинат шампанских вин основан в 1980 году и является одним из крупнейших в России. На сегодняшний день завод выпускает более 10 торговых марок шампанского, а также "тихие вина" и коньяк различной выдержки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших
4
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
5
Расследование крушения Ан-148 в Подмосковье. Хроника событий
6
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
7
Погранслужба Украины подтвердила выдворение Саакашвили из страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама