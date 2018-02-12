Московский комбинат шампанских вин вложит 1,5 млрд рублей в продовольственный кластер

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. АО "Московский комбинат шампанских вин" планирует создать на своей территории продовольственный кластер, инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор комбината Магомед Талаев.

Ранее сообщалось о том, что Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрило реконструкцию и строительство новых корпусов Московского комбината шампанских вин. После завершения реализации проекта площадь завода увеличится почти в 1,4 раза - с 68 тыс. кв. м до около 97 тыс. кв. м.

"К тем площадям, которые мы имеем, планируется дополнительно возвести 34 тыс. кв. м производственно-складских комплексов на нашей территории с последующим привлечением на эти площади якорных резидентов. Конечная цель - превратить эту территорию в продовольственный кластер статуса индустриального (промышленного) парка", - сказал он.

Планируется, что на площадях продовольственного кластера разместятся предприятия, специализирующиеся на производстве продуктов питания и напитков, отметил Талаев. Так, в 2017 году на территории комбината было введено в эксплуатацию производственно-складское здание площадью 8,5 тыс. кв. м, в котором уже разместились два якорных резидента-производителя пищевых продуктов. Завершение проекта намечено на 2022-2023 годы.

Проект реализуется в рамках программы города Москвы по развитию промзон и поддержке промышленных предприятий. Как уточнил Талаев, якорные арендаторы, которые разместятся на территории создаваемого индустриального парка, также будут иметь льготы правительства Москвы по налогу на имущество и на прибыль.

Московский комбинат шампанских вин основан в 1980 году и является одним из крупнейших в России. На сегодняшний день завод выпускает более 10 торговых марок шампанского, а также "тихие вина" и коньяк различной выдержки.