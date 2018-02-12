Система tax free заработает в пилотном режиме в шести аэропортах РФ

ГОРКИ, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах страны. "Пилотный проект [по введению системы возврата налогов tax free] стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург, где наиболее мощный туристический поток", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Условия возврата налога

Премьер-министр пояснил, что режим tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. "У нас общий рынок и, естественно, только таким образом это может восприниматься", - сказал Медведев.

Глава российского правительства отметил, что tax free как система возврата налога на добавленную стоимость действует во многих странах, этот механизм неплохо себя зарекомендовал по всему миру. "С этого года мы начинаем его апробацию, соответствующие изменения в налоговое законодательство приняты", - сказал Медведев.

Как отмечается в самом постановлении, размещенном на сайте правительства, документ вступает в силу со дня официального опубликования, при этом пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года.

Подписанными Медведевым документами установлены критерии участия организаций розничной торговли в пилотном проекте. В частности, организация или ее обособленное подразделение должны находиться в месте размещения, соответствующем утверждаемому правительством России перечню, вести свою деятельность не менее двух лет, не иметь задолженности по налогам и сборам.

Где можно оформить

Компенсация иностранным гражданам НДС, уплаченного ими при приобретении товаров на территории России, будет производиться в пунктах пропуска через государственную границу РФ, перечень которых утвержден правительством. В него включены один автомобильный пункт пропуска - Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области, шесть воздушных пунктов пропуска: в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково), Сочи, Владивостоке (Кневичи). Также в перечень включен один морской пункт пропуска - во Владивостоке.

"Перечень сформирован исходя из максимального пассажиропотока, наличия возможности создания в пределах пунктов пропуска необходимой инфраструктуры для внедрения системы компенсации налога", - отметили в кабмине.

Перспективы системы

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов заявил, что система tax free может заработать во всех аэропортах РФ с 1 октября 2018 года. "Если данная схема [на уровне пилотного проекта] не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы четкие, что нет никаких "дыр" для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в Российской Федерации, то мы предложим правительству решение о распространении такой работы на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года", - сказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что к введению tax free на всей территории РФ необходимо тщательно подготовиться и исключить любые возможности для нелегального бизнеса. Шувалов добавил, что работа с российскими ведомствами по внедрению tax free в пилотном режиме была достаточно сложной, а позиция министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы по этому вопросу была очень осторожной, однако стороны пришли к согласию и законопроект был одобрен Федеральным собранием РФ. Он пояснил, что после пилотного режима система сможет заработать в аэропортах городов- участников Чемпионата мира по футболу в России.

"Для того, чтобы иметь соответствующую базу данных, мы в это постановление правительства включили около 500 магазинов <...>, надеемся, что за март, апрель и май мы получим информацию, которая позволит принять следующие решения о том, чтобы такая система действовала на территории всех городов, которые принимают Чемпионат мира по футболу", - доложил Шувалов Медведеву.

Медведев потребовал в случае обнаружения возможностей для нелегального бизнеса от внедрения системы tax free "эти "дыры" залатать, а возможности закрыть". "Этот режим необходимо сохранить, потому что им пользуются во всем мире, это создает дополнительные стимулы для развития туристического бизнеса", - подчеркнул председатель российского правительства.