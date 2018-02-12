Главгосэкспертиза одобрила проект фабрики на золоторудном месторождении в Забайкалье

ЧИТА, 12 февраля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству обогатительной фабрики на территории золоторудного месторождения Наседкино в Могочинском районе Забайкальского края. Дальневосточная компания цветных металлов (Дальцветмет, "дочка" компании "Мангазея") намерена ежегодно перерабатывать на этом предприятии 1 млн тонн руды, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий [по строительству обогатительной фабрики] соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки", - говорится в сообщении.

Производительность фабрики должна составить 1 млн тонн руды в год. Она строится на территории золоторудного месторождения Наседкино и предназначена для переработки руды и получения конечной продукции - лигатурного золота, или сплава Доре.

Фабрика будет перерабатывать золотосодержащую руду с четырех участков - Придолинного, Горы-5, Желанного и Правобережного. При раздельной переработке золотосодержащих руд, поступающих с каждого из них, процент извлекаемого золота в сплав золота лигатурного превысит 90%.

Проект предусматривает строительство обогатительного комплекса, хвостохранилища, ремонтно-складского комплекса, котельной с очистными сооружениями, автомобильных дорог и других объектов.

Ранее сообщалось о намерении компании "Мангазея" ввести в эксплуатацию на месторождении Наседкино в Забайкалье предприятия мощностью от 2,5 до 3,5 тонн золота в год. Объем капитальных вложений в проект строительства составит 3,5 млрд рублей. Ожидалось, что комбинат начнет свою работу в 2018 году. Он позволит создать 900 рабочих мест.