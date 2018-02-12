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Резидент ТОР "Беринговский" запустил рыбное производство

Экономика и бизнес
12 февраля, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Сообщается, что вложения "в запуск предприятия составили около 500 тыс. рублей"

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Резидент ТОР "Беринговский" на Чукотке - компания "Комбинат Беринговский" - запустил цех по переработке рыбы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минвостокразвития.

"Компания "Комбинат Беринговский" ввела в работу производственный цех для копчения и вяления рыбы. Резидент ТОР "Беринговский" реализует проект по соглашению об инвестиционной деятельности с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Вложения в запуск предприятия составили около 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент рыбоперерабатывающий цех выпускает продукцию только из корюшки. Продуктовую линейку планируется расширить в ближайшее время.

"В дальнейшем мы планируем расширять ассортимент продукции. Хотим арендовать рыбопромысловые участки и заняться выловом нерки. Реализовывать рыбу будем как в сыром виде, так и переработанную <…> Сейчас готовим тестовую партию оленины - на пробу, посмотрим, как пойдет мясо", - приводят в пресс-службе слова руководителя комбината Виталия Калинина.

По его словам, льготы, предоставляемые резидентам ТОР, являются для предприятия "большим плюсом". "Статус резидента помогает участвовать в разных проектах, оказывающих поддержку предпринимателям, и грантовых программах", - добавил Калинин.

ТОР "Беринговский" создан в 2015 году. На сегодня 24 резидента уже подписали соглашения об инвестиционной деятельности на данной территории с Корпорацией развития Дальнего Востока и реализуют проекты общей стоимостью 15,3 млрд рублей с планами создать порядка 1200 новых рабочих мест. Всего в Дальневосточном федеральном округе действуют 18 территорий опережающего развития.

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