Ковровский завод представил на чемпионате WorldSkills высокоточный фрезерный станок

КОВРОВ/ Владимирская область/, 12 февраля. /ТАСС/. Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ) представил на церемонии открытия III открытого чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) во Владимирской области фрезерный станок российского производства, предназначенный для создания деталей и штампов сложной формы. Об этом сообщил ТАСС директор завода по международному сотрудничеству, СМИ и безопасности Сергей Цыбульник.

"Мы начали испытания первого российского пятиосевого фрезерного обрабатывающего центра консольного типа, который был разработан при поддержке ФРП. Рассчитываем, что они завершатся в ближайшие два-три месяца", - сказал он.

Проект по разработке станка был одобрен экспертным советом Фонда развития промышленности (ФРП), который выдал на его создание льготный займ в размере 320,4 млн рублей в 2017 году. Параллельно КЭМЗ на средства фонда ведет разработку фронтального обрабатывающего станка. Аппарат позволит обрабатывать детали, имеющие сложную геометрическую форму, например турбинные лопатки, объемные поверхности штампов, пресс-форм. Продукция предприятия востребована крупными и мелкими металлообрабатывающими предприятиями.

После выхода на проектную мощность предприятие намерено занять до 15% российского рынка. Общая стоимость проекта - 578 млн рублей. Ранее КЭМЗ получил от ФРП деньги на производство многофункционального экскаватора-погрузчика.

Кроме того, завод представил участникам чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" многоосевой фрезерный обрабатывающий станок с отечественной системой числового программного управления (ЧПУ) производства ивановского научно-технического центра "Инэлси".

"В этой машине заложена возможность обработки изделий на 32 осях. И это уникально", - добавил Цыбульник.

Ковровский электромеханический завод входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех" и специализируется на производстве гидроаппаратуры. Кроме того, предприятие выпускает высокоточные станки с ЧПУ, многофункциональные универсальные погрузчики и мобильные робототехнические комплексы.