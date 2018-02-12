Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ковровский завод представил на чемпионате WorldSkills высокоточный фрезерный станок

Экономика и бизнес
12 февраля, 18:06 UTC+3 КОВРОВ область/ 12, февраля. /ТАСС

Предприятие после выхода на полную мощность планирует занять до 15% российского рынка

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОВРОВ/ Владимирская область/, 12 февраля. /ТАСС/. Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ) представил на церемонии открытия III открытого чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) во Владимирской области фрезерный станок российского производства, предназначенный для создания деталей и штампов сложной формы. Об этом сообщил ТАСС директор завода по международному сотрудничеству, СМИ и безопасности Сергей Цыбульник.

"Мы начали испытания первого российского пятиосевого фрезерного обрабатывающего центра консольного типа, который был разработан при поддержке ФРП. Рассчитываем, что они завершатся в ближайшие два-три месяца", - сказал он.

Проект по разработке станка был одобрен экспертным советом Фонда развития промышленности (ФРП), который выдал на его создание льготный займ в размере 320,4 млн рублей в 2017 году. Параллельно КЭМЗ на средства фонда ведет разработку фронтального обрабатывающего станка. Аппарат позволит обрабатывать детали, имеющие сложную геометрическую форму, например турбинные лопатки, объемные поверхности штампов, пресс-форм. Продукция предприятия востребована крупными и мелкими металлообрабатывающими предприятиями.

После выхода на проектную мощность предприятие намерено занять до 15% российского рынка. Общая стоимость проекта - 578 млн рублей. Ранее КЭМЗ получил от ФРП деньги на производство многофункционального экскаватора-погрузчика.

Кроме того, завод представил участникам чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" многоосевой фрезерный обрабатывающий станок с отечественной системой числового программного управления (ЧПУ) производства ивановского научно-технического центра "Инэлси".

"В этой машине заложена возможность обработки изделий на 32 осях. И это уникально", - добавил Цыбульник.

Ковровский электромеханический завод входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех" и специализируется на производстве гидроаппаратуры. Кроме того, предприятие выпускает высокоточные станки с ЧПУ, многофункциональные универсальные погрузчики и мобильные робототехнические комплексы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
WorldSkills Владимирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших
3
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
4
Расследование крушения Ан-148 в Подмосковье. Хроника событий
5
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
6
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
7
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама