В Иран прилетел лайнер SSJ-100 для демонстрации возможностей покупателям

ТАСС, 12 февраля. Российский гражданский лайнер Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) с группой технических специалистов прилетел в понедельник в международный аэропорт Мехрабад столицы Ирана. Как сообщило агентство Mehr со ссылкой на секретаря Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани, программой визита предусматривается встреча с представителями авиакомпаний, занимающихся перевозками внутри Ирана, которые намерены детально ознакомиться с техническими особенностями российского самолета.

По его словам, в рамках осуществления национального плана "Развития флота гражданской авиации" авиаперевозчики ИРИ рассматривают различные варианты увеличения своего парка самолетов. Самани отметил, что для приобретения или получения в лизинг самолетов SSJ-100 в Иране не требуется оформление разрешения Управления контроля за иностранными авуарами. Некоторые иранские фирмы, указал он, выразили готовность эксплуатировать этот лайнер.

Производством SSJ-100 и его модификаций занимается компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Основанная в 2000 году, она входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В 2017 году компания построила 34 самолета. Также ГСС на 90% принадлежит компания Superjet International, занимающаяся продвижением самолетов на внешний рынок.

Крупнейшими эксплуатантами SSJ-100 являются российский "Аэрофлот" и мексиканская Interjet. Также самолет используется рядом российских компаний, ирландской CityJet, бельгийской Brussels Airlines.