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Титов предложил создать в России специализированный Земельный банк

Экономика и бизнес
12 февраля, 18:27 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 12, февраля. /ТАСС

Банк необходим для выдачи сельхозпроизводителям кредитов по льготной ставке под залог земельных активов, отметил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты России Борис Титов считает, что в России должен быть создан специализированный государственный банк, который будет выдавать сельхозпроизводителям кредиты по льготной ставке под залог земельных активов.

"Очень важно создать настоящий коммерческий оборот земельных активов. Когда-то Петр Столыпин, делая свою реформу, учредил в России Земельный банк, который выдавал кредиты под залог земельных наделов. Сегодня нам очень нужен аналогичный институт развития", - заявил Титов на встрече с крымскими предпринимателями.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Страны
Россия
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