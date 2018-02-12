Титов предложил создать в России специализированный Земельный банк

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты России Борис Титов считает, что в России должен быть создан специализированный государственный банк, который будет выдавать сельхозпроизводителям кредиты по льготной ставке под залог земельных активов.

"Очень важно создать настоящий коммерческий оборот земельных активов. Когда-то Петр Столыпин, делая свою реформу, учредил в России Земельный банк, который выдавал кредиты под залог земельных наделов. Сегодня нам очень нужен аналогичный институт развития", - заявил Титов на встрече с крымскими предпринимателями.