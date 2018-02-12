Россия предложила БРИКС создать платформу для инвестиций в "зеленые технологии"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия предложила странам БРИКС создать финансовый механизм для инвестиций в "зеленые технологии" и экологические проекты, сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на главу ведомства Сергей Донского.

По данным пресс-службы, о том, что Россия работает над созданием подобного механизма, Донской сообщил в ходе встречи с министром окружающей среды ЮАР Эдной Молевой в Кейптауне (ЮАР).

"Мы предложили странам БРИКС создание платформы государственно-частного партнерства стран БРИКС с целью обмена опытом законодательного регулирования в области охраны окружающей среды, а также поиска, обмена и внедрения "зеленых технологий", - сказал Донской.

По его словам, также предусмотрена возможность привлечения к этой работе потенциала Нового банка развития.

Более конкретно эти вопросы министр планирует обсудить на заседании рабочей группы по окружающей среде стран БРИКС в мае 2018 года, отмечается в сообщении.