Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия предложила БРИКС создать платформу для инвестиций в "зеленые технологии"

Экономика и бизнес
12 февраля, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

К работе могут привлечь Новый банк развития, отметил глава Минприроды РФ Сергей Донской

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия предложила странам БРИКС создать финансовый механизм для инвестиций в "зеленые технологии" и экологические проекты, сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на главу ведомства Сергей Донского.

По данным пресс-службы, о том, что Россия работает над созданием подобного механизма, Донской сообщил в ходе встречи с министром окружающей среды ЮАР Эдной Молевой в Кейптауне (ЮАР).

"Мы предложили странам БРИКС создание платформы государственно-частного партнерства стран БРИКС с целью обмена опытом законодательного регулирования в области охраны окружающей среды, а также поиска, обмена и внедрения "зеленых технологий", - сказал Донской.

По его словам, также предусмотрена возможность привлечения к этой работе потенциала Нового банка развития.

Более конкретно эти вопросы министр планирует обсудить на заседании рабочей группы по окружающей среде стран БРИКС в мае 2018 года, отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших
3
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
4
Расследование крушения Ан-148 в Подмосковье. Хроника событий
5
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
6
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
7
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама