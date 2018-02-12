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Дворкович: банки и компании РФ технологически готовы к возможному отключение от Swift

Экономика и бизнес
12 февраля, 18:52 UTC+3

Вице-премьер России в то же время отметил, что отключение принесет вред компаниям, работающим в США и Европе

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Возможное отключение России от межбанковской системы Swift затруднит работу банков и приведет к необходимости применять устаревшие технологии, однако российские финансовые институты и компании технологически готовы к этому, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, отвечая на вопросы студентов в рамках церемонии открытия седьмой сессии "Международная модель ООН".

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"Конечно, это [отключение России от Swift] неприятно, потому что затруднит работу компаний, банков, замедлит эту работу, вызовет необходимость применять устаревшие технологии передачи информации и проведения расчетов. Тем не менее в связи с тем, что эта угроза уже не раз озвучивалась, наши финансовые институты и компании к этому морально и технологически готовы. Так что любую проблему встретим достойно", - сказал Дворкович.

Он подчеркнул, что такие меры также принесет вред компаниям, работающим в США и Европе.

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