Дворкович: банки и компании РФ технологически готовы к возможному отключение от Swift

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Возможное отключение России от межбанковской системы Swift затруднит работу банков и приведет к необходимости применять устаревшие технологии, однако российские финансовые институты и компании технологически готовы к этому, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, отвечая на вопросы студентов в рамках церемонии открытия седьмой сессии "Международная модель ООН".

"Конечно, это [отключение России от Swift] неприятно, потому что затруднит работу компаний, банков, замедлит эту работу, вызовет необходимость применять устаревшие технологии передачи информации и проведения расчетов. Тем не менее в связи с тем, что эта угроза уже не раз озвучивалась, наши финансовые институты и компании к этому морально и технологически готовы. Так что любую проблему встретим достойно", - сказал Дворкович.

Он подчеркнул, что такие меры также принесет вред компаниям, работающим в США и Европе.