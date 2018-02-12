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"Алроса" получит субсидию в 8,5 млрд рублей на дорогу до Верхне-Мунского месторождения

Экономика и бизнес
12 февраля, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Сделку заключили "Алроса" и Министерство по развитию Дальнего Востока

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет директоров АК "Алроса" одобрил получение из федерального бюджета субсидии в 8,5 млрд рублей в 2018-2020 годах, говорится в материалах компании.

Субсидия предоставляется в рамках проекта "Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля" на финансовое обеспечение затрат по строительству подъездной автодороги г. Удачный - месторождение "Верхне-Мунское".

Сторонам сделки являются "Алроса" и Министерство по развитию Дальнего Востока.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

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