"Алроса" получит субсидию в 8,5 млрд рублей на дорогу до Верхне-Мунского месторождения

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет директоров АК "Алроса" одобрил получение из федерального бюджета субсидии в 8,5 млрд рублей в 2018-2020 годах, говорится в материалах компании.

Субсидия предоставляется в рамках проекта "Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля" на финансовое обеспечение затрат по строительству подъездной автодороги г. Удачный - месторождение "Верхне-Мунское".

Сторонам сделки являются "Алроса" и Министерство по развитию Дальнего Востока.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.