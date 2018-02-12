Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" за два года создаст интегрированное международное подразделение по сбыту

Экономика и бизнес
12 февраля, 18:55 UTC+3

Компанию "Газпром Германия ГмбХ" объединят с ООО "Газпром экспорт"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Газпром" принял решение реорганизовать операционную структуру экспортной деятельности, включая маркетинг и трейдинг, говорится в сообщении компании.

"Новая бизнес-модель предполагает создание интегрированного международного подразделения по сбыту, которое будет отвечать за поставки, трейдинг и маркетинг для всего экспортного портфеля ПАО "Газпром". Создание интегрированного подразделения будет осуществляться в два этапа в течение двух лет", - отмечается в сообщении.

На первом этапе будет проведено слияние и оптимизация деятельности и активов компаний группы "Газпром Германия ГмбХ". На втором этапе реструктурированная "Газпром Германия ГмбХ" будет операционно объединена с ООО "Газпром экспорт" в целях создания интегрированного международного подразделения по сбыту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
4
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
5
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
6
Михаил Саакашвили задержан в Киеве
7
Погранслужба Украины подтвердила выдворение Саакашвили из страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама