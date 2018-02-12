"Газпром" за два года создаст интегрированное международное подразделение по сбыту

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Газпром" принял решение реорганизовать операционную структуру экспортной деятельности, включая маркетинг и трейдинг, говорится в сообщении компании.

"Новая бизнес-модель предполагает создание интегрированного международного подразделения по сбыту, которое будет отвечать за поставки, трейдинг и маркетинг для всего экспортного портфеля ПАО "Газпром". Создание интегрированного подразделения будет осуществляться в два этапа в течение двух лет", - отмечается в сообщении.

На первом этапе будет проведено слияние и оптимизация деятельности и активов компаний группы "Газпром Германия ГмбХ". На втором этапе реструктурированная "Газпром Германия ГмбХ" будет операционно объединена с ООО "Газпром экспорт" в целях создания интегрированного международного подразделения по сбыту.