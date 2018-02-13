Reuters: Испания выдала США экс-сотрудника венесуэльской PDVSA для суда за взятки

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Испания выдала Соединенным Штатам бывшего представителя руководства подразделения государственного нефтегазового концерна Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) Сезара Ринкона Годоя. Ему предъявлены обвинения в вымогательстве взяток, сообщило агентство Reuters.

Оно ссылается на информацию, полученную в министерстве юстиции США. Согласно этим данным, вместе с Годоем по данному делу проходят еще четверо граждан Венесуэлы. Разбирательством обвинений займется федеральный суд в американском городе Хьюстон (штат Техас).

Как сообщил минюст США в январе 2017 года, свою вину в даче взяток сотрудникам PDVSA признали восемь человек. В том числе это были граждане США, руководители энергетических фирм Хуан Хосе Эрнандес Комерма и Чарльз Куинтард Бич. Оба американца, согласно выводам правоохранительных органов США, давали взятки аналитикам PDVSA для участия в проводившихся концерном тендерах и получения от него выгодных контрактов.

В июне 2016 года свою вину за участие в коррупционном сговоре признал в суде Хьюстона (Техас) гражданин Венесуэлы Роберто Ринкон. Этот предприниматель проживал в США и являлся президентом базирующейся в Техасе компании Tradequip Services & Marine (TSM), предоставлявшей логистические услуги по доставке оборудования для разведки нефтяных месторождений. По данным следствия, Ринкон был уличен в даче крупных взяток по крайней мере пяти занимающим высокие посты служащим PDVSA в обмен на контракты для TSM. Как утверждается, представители венесуэльского концерна в 2009-2014 годах получали от бизнесмена как денежные переводы, так и различные подарки в виде дорогих авиабилетов и эксклюзивных алкогольных напитков.

Конкретных сумм минюст не назвал, однако, по данным агентства Reuters, в рамках данной коррупционной схемы были выявлены злоупотребления примерно на $1 млрд, причем 750 млн из них имеют прямое отношение к Роберто Ринкону. Расследования о коррупции в PDVSA проводят прокуратуры нескольких американских штатов, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Миссури и Техас.