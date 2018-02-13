Генсек картеля заявил, что Россия однозначно доказала приверженность сделке ОПЕК+

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо не сомневается в приверженности России сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, которая одинаково отвечает интересам всех участвующих сторон. Об этом Баркиндо заявил американскому телеканалу CNBC в понедельник в Каире.

"Я слышал и получил заверения от Александра Новака [министра энергетики РФ] и президента Путина [президента РФ Владимира Путина] о том, что они сохраняют приверженность сотрудничеству в рамках и вне рамок ОПЕК, а также декларации о сотрудничестве", - отметил Баркиндо.

"Они доказали это при отсутствии малейшего основания для сомнений, посредством соблюдения на самом высоком уровне оговоренных сокращений добычи нефти. Я считаю, что оснований для тревоги здесь нет", - заявил генсек ОПЕК. "Мы все в одной лодке", - добавил он.

Баркиндо считает, что в интересах ОПЕК, России и производителей нефти, не входящих в состав картеля, продолжать координировать дальнейшие действия. "Эта работа поступательно продолжается, мы уверены, что такой глобальный форум, как декларация о сотрудничестве, будет служить впредь в качестве страховки от значительной волатильности и спадов, наблюдавшихся в начале осени 2014 года", - продолжал генсек ОПЕК. "Я считаю, что мы усвоили достаточно уроков и начинаем закладывать составные элементы для организационного оформления данного партнерства", - добавил он.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае 2017 года и с тех пор ее удерживает.

Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года. Цель соглашения - убрать излишки мировых запасов нефти.