Комплекс для хранения пестицидов и агрохимикатов заработает в Приамурье в марте

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Современный логистический комплекс хранения пестицидов и агрохимикатов в Ивановском районе Амурской области заработает в марте, когда будут получены документы, разрешающие эксплуатацию. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель компании "Агрохим ДВ", резидента территории опережающего развития "Приамурская", Дмитрий Малышев.

"Комплекс достроен практически на 100%, работы планируется завершить к 25 февраля, после чего направим документ в Минвостокразвития для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Получив документы, объект будет считаться полностью готовым", - сказал ТАСС Малышев.

Логистический комплекс состоит из двух складов - для летнего и зимнего хранения. Вместимость каждого - 800 т химикатов. Годовой оборот продукции составит до 3 тыс. т. Работать на предприятии будут 12 человек. "Штат формируется", - уточнил собеседник.

Под строительство логистического комплекса отведено 5 га, из которых пока использованы только 2,1 га. На оставшейся земле в дальнейшем планируется поставить еще девять складов вместимостью по 800 т каждый.

"Объект строился так, чтобы все желающие могли осуществлять хранение. Как только мы будем понимать, что в Амурской области посевные площади увеличиваются, а значит в регион будут поступать большие объемы сельхозхимии, мы готовы построить еще девять складов. На них, кстати, проектно-сметная документация разработана. В целом, мы готовы стать региональным оператором для Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев", - сказал Малышев.

По данным Министерства экономического развития Амурской области, статус резидента территории опережающего развития "Приамурская" компания ООО "Агрохим ДВ" получила в октябре 2016 года, сразу приступила к строительству объектов. За время строительства резидент инвестировал в проект 116 млн руб.