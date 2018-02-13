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Власти Таиланда запретили банкам операции с криптовалютами

Экономика и бизнес
13 февраля, 5:22 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 13, февраля. /ТАСС

Ограничения объясняются опасениями Банка Таиланда, что "криптовалюты могут быть использованы в теневой экономике для отмывания денег и финансирования терроризма"

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БАНГКОК, 13 февраля. /ТАСС/. Банк Таиланда запретил финансовым организациям королевства проводить любые операции с криптовалютами. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post.

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"Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать ее, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли", - цитирует издание циркуляр, выпущенный регулятором. Таиландским банкам также запрещено выдавать кредиты своим клиентам с целью покупки цифровых денег, рекомендовать клиентам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного инструмента.

Ограничения объясняются опасениями Банка Таиланда, что "криптовалюты могут быть использованы в теневой экономике для отмывания денег и финансирования терроризма".

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