"Ъ": Ростуризм составил новый черный список отелей с завышением цен на период ЧМ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ростуризм подготовил второй перечень гостиниц, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

Новый список объемнее предыдущего (41 отель) более чем в полтора раза. Нарушения по итогам дополнительной проверки выявлены уже в 69 гостиницах. Из них 26 располагаются в Санкт-Петербурге, 12 - в Краснодарском крае, девять - в Москве, чуть меньше - в Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде, Свердловской и Ростовской областях. Как сообщила изданию представитель Ростуризма Светлана Сергеева, нарушения на объектах предыдущего перечня уже устранены, мониторинг будет проводиться дважды в месяц вплоть до начала матчей чемпионата.

Максимальное превышение цены номера в системе бронирования Booking.com в этот раз зафиксировано в калининградском гостинично-банном комплексе "Три пескаря" - 833%. По данным газеты, в Москве наибольшее несоответствие (320%) заявленной цены нормативу обнаружили в отеле Moscow Points Red October, где номера предлагались к бронированию в Booking.com по 51,5 тыс. рублей.

Первый список российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения ЧМ-2018, Ростуризм опубликовал 23 января. В него вошла 41 гостиница в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве. Информация об этом была направлена для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. В случае нарушения постановления правительства РФ, которым установлена предельная стоимость номеров в гостиницах на период чемпионата, для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуг.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.