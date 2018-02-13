Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рынок ипотечного кредитования в ДФО в 2017 году вырос на 40%, превысив 100 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 февраля, 6:39 UTC+3

При этом совокупная задолженность по ипотечным кредитам жителей Дальнего Востока по состоянию на 1 января 2018 года составила 264,8 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Объем выданных в регионах Дальнего Востока ипотечных кредитов в 2017 году увеличился на 40% и превысил 100 млрд руб., достигнув рекордного показателя. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"Объем выданных в 2017 году в Дальневосточном федеральном округе ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) превысил 100 млрд рублей. Таким образом, региональный рынок ИЖК вырос за год почти на 40% и достиг своего рекордного показателя. <...> За год дальневосточники оформили почти 47 тыс. ипотечных кредитов. Из девяти субъектов ДФО больше всего кредитов было предоставлено в Приморском крае. Жители Приморья оформили 12 тыс. ИЖК на сумму 24,6 млрд рублей - это соответственно на 34% и 44% больше, чем в 2016 году", - говорится в сообщении.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам на Дальнем Востоке за 2017 год снизилась на 2,1 процентных пункта и составила 10,6%, при этом в декабре этот показатель опустился до рекордно низкого значения - 9,7%. В тройку лидеров ипотечного жилищного кредитования также входят Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Валютная ипотека у жителей Дальнего Востока популярностью не пользуется, за 2017 год в регионе был выдан только один кредит в иностранной валюте.

Совокупная задолженность по ипотечным кредитам жителей Дальнего Востока по состоянию на 1 января составила 264,8 млрд руб., при этом уровень просроченной задолженности остается низким - менее 1%.

Ранее ТАСС сообщал, что по данным Приморскстата во Владивостоке в 2017 году было построено 111,2 тыс. кв. м жилья, что на 38% меньше, чем в 2016 году. В целом в Приморье в 2017 году сдали в эксплуатацию почти 6 тыс. квартир общей площадью 418 тыс. кв. м. По данным администрации края, 24 тыс. кв. м в прошлом году построены для участников госпрограммы "Жилье для российской семьи", еще около 4 тыс. кв. м жилья готовы к заселению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным Приморскстата, в среднем квадратный метр жилья в новой квартире в Приморье в четвертом квартале 2017 года стоил примерно 75,3 тыс. руб., на вторичном рынке - 82,2 тыс. руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия Приморский край Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
СМИ: глава МИД Нидерландов неправильно интерпретировал слова Путина
6
Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина
7
Долгожданное возвращение Lada на Кубу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама