Рынок ипотечного кредитования в ДФО в 2017 году вырос на 40%, превысив 100 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Объем выданных в регионах Дальнего Востока ипотечных кредитов в 2017 году увеличился на 40% и превысил 100 млрд руб., достигнув рекордного показателя. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"Объем выданных в 2017 году в Дальневосточном федеральном округе ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) превысил 100 млрд рублей. Таким образом, региональный рынок ИЖК вырос за год почти на 40% и достиг своего рекордного показателя. <...> За год дальневосточники оформили почти 47 тыс. ипотечных кредитов. Из девяти субъектов ДФО больше всего кредитов было предоставлено в Приморском крае. Жители Приморья оформили 12 тыс. ИЖК на сумму 24,6 млрд рублей - это соответственно на 34% и 44% больше, чем в 2016 году", - говорится в сообщении.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам на Дальнем Востоке за 2017 год снизилась на 2,1 процентных пункта и составила 10,6%, при этом в декабре этот показатель опустился до рекордно низкого значения - 9,7%. В тройку лидеров ипотечного жилищного кредитования также входят Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Валютная ипотека у жителей Дальнего Востока популярностью не пользуется, за 2017 год в регионе был выдан только один кредит в иностранной валюте.

Совокупная задолженность по ипотечным кредитам жителей Дальнего Востока по состоянию на 1 января составила 264,8 млрд руб., при этом уровень просроченной задолженности остается низким - менее 1%.

Ранее ТАСС сообщал, что по данным Приморскстата во Владивостоке в 2017 году было построено 111,2 тыс. кв. м жилья, что на 38% меньше, чем в 2016 году. В целом в Приморье в 2017 году сдали в эксплуатацию почти 6 тыс. квартир общей площадью 418 тыс. кв. м. По данным администрации края, 24 тыс. кв. м в прошлом году построены для участников госпрограммы "Жилье для российской семьи", еще около 4 тыс. кв. м жилья готовы к заселению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным Приморскстата, в среднем квадратный метр жилья в новой квартире в Приморье в четвертом квартале 2017 года стоил примерно 75,3 тыс. руб., на вторичном рынке - 82,2 тыс. руб.