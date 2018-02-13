Литовская Pieno zvaigzdеs не планирует производить сыры в России

ВИЛЬНЮС, 13 февраля. /ТАСС/. Литовский производитель молочной продукции Pieno zvaigzdеs не намеревается открывать производство в России, сообщил финансовый директор компании Аудрюс Статулявичюс информагентству Elta.

О том, что компания намерена войти в число резидентов подмосковного сырного кластера и вложить 1 млрд рублей в создание сырзавода в Подмосковье, в понедельник со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили российские СМИ.

"Таких планов у нас нет", - сказал Статулявичюс. По мнению представителя Pieno zvaigzdеs, произошло какое-то недоразумение. "Предполагаю, что чье-то высказывание было слишком серьезно интерпретировано", - отметил он.