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Литовская Pieno zvaigzdеs не планирует производить сыры в России

Экономика и бизнес
13 февраля, 17:25 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 13, февраля. /ТАСС

Директор компании допускает, что произошло какое-то недоразумение, в результате чего в СМИ появилась информация о том, что Pieno zvaigzdеs вложит 1 млрд рублей в сырзавод в Подмосковье

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ВИЛЬНЮС, 13 февраля. /ТАСС/. Литовский производитель молочной продукции Pieno zvaigzdеs не намеревается открывать производство в России, сообщил финансовый директор компании Аудрюс Статулявичюс информагентству Elta.

О том, что компания намерена войти в число резидентов подмосковного сырного кластера и вложить 1 млрд рублей в создание сырзавода в Подмосковье, в понедельник со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили российские СМИ.

"Таких планов у нас нет", - сказал Статулявичюс. По мнению представителя Pieno zvaigzdеs, произошло какое-то недоразумение. "Предполагаю, что чье-то высказывание было слишком серьезно интерпретировано", - отметил он.

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