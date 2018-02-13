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Орешкин обсудил в Сербии укрепление торгово-экономических отношений

Экономика и бизнес
13 февраля, 17:37 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 13, февраля. /ТАСС

Стороны пришли к выводу, что необходимо подписать соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС как можно скорее

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БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Сербия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должны как можно скорее подписать договор о свободной торговле ради дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений между Россией и Сербией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского кабмина по результатам встречи министра экономического развития РФ Максима Орешкина с министром торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расимом Ляичем.

"Ляич и Орешкин пришли к заключению, что в целях дальнейшего укрепления двустороннего экономического сотрудничества необходимо как можно скорее подписать соглашение о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Собеседники достигли договоренности о проведении в этом году в Москве встречи самых значительных производителей продовольствия из Сербии с самыми известными российскими торговыми сетями с целью осуществления новых рабочих контактов и большего присутствия сербских товаров на рынке Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Орешкин и Ляич "разговаривали о возможностях представления сербского туристического потенциала в России и дальнейшем росте туризма между странами".

Сербия остается страной с одним из самых высоких темпов роста туристической отрасли. Число иностранных туристов, посетивших страну, за последний год увеличилось на 20%, составив 3,1 млн человек. Доход Сербии только от иностранных туристов в 2017 году составил €1,2 млрд.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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