Орешкин обсудил в Сербии укрепление торгово-экономических отношений

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Сербия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должны как можно скорее подписать договор о свободной торговле ради дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений между Россией и Сербией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского кабмина по результатам встречи министра экономического развития РФ Максима Орешкина с министром торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расимом Ляичем.

"Ляич и Орешкин пришли к заключению, что в целях дальнейшего укрепления двустороннего экономического сотрудничества необходимо как можно скорее подписать соглашение о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Собеседники достигли договоренности о проведении в этом году в Москве встречи самых значительных производителей продовольствия из Сербии с самыми известными российскими торговыми сетями с целью осуществления новых рабочих контактов и большего присутствия сербских товаров на рынке Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Орешкин и Ляич "разговаривали о возможностях представления сербского туристического потенциала в России и дальнейшем росте туризма между странами".

Сербия остается страной с одним из самых высоких темпов роста туристической отрасли. Число иностранных туристов, посетивших страну, за последний год увеличилось на 20%, составив 3,1 млн человек. Доход Сербии только от иностранных туристов в 2017 году составил €1,2 млрд.