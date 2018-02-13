Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС отложила дело против "Мегафона" на 6 марта по ходатайству оператора

Экономика и бизнес
13 февраля, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Ранее служба возбудила дело из-за монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила дело против "Мегафона" по национальному роумингу на 6 марта по ходатайству оператора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Отложили на 6 марта по ходатайству ПАО "Мегафон", - сказал представитель ФАС. Аналогичные дела против МТС и Tele2 будут рассмотрены 22 февраля.

Смотрите также

ФАС прекратила дело против "Вымпелкома" по национальному роумингу

Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ

"Вымпелком" начал выравнивать тарифы в национальном роуминге по требованию ФАС

ФАС рассмотрит дела по национальному роумингу против "большой четверки" в феврале

Дело по национальному роумингу против "Вымпелкома" ФАС прекратила, поскольку оператор добровольно устранил нарушения антимонопольного законодательства. В начале декабря 2017 года "Вымпелком" анонсировал изменение тарифов, а с 14 декабря оператор начал их применять на услуги связи в национальном роуминге. ФАС не будет выдавать оператору предписание и может снизить штраф (размер штрафа будет установлен после завершения административного производства дела).

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что служба рассчитывает на завершение дел по национальному роумингу в январе 2018 года "Вымпелком" уже представил свои предложения по снижению тарифов, от остальных операторов предложения ожидаются в январе, говорил замглавы ФАС в конце 2017 года. В противном случае ФАС выдаст операторам предписание, а также может изъять необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в национальном роуминге, уточнял он. До этого Голомолзин говорил, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения им предписаний.

Антимонопольные дела в отношении "большой четверки" операторов связи ("Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и Tele2) ФАС возбудила в августе 2017 года из-за монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Как отмечало ведомство, тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
6
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама