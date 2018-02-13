ФАС отложила дело против "Мегафона" на 6 марта по ходатайству оператора

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила дело против "Мегафона" по национальному роумингу на 6 марта по ходатайству оператора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Отложили на 6 марта по ходатайству ПАО "Мегафон", - сказал представитель ФАС. Аналогичные дела против МТС и Tele2 будут рассмотрены 22 февраля.

Дело по национальному роумингу против "Вымпелкома" ФАС прекратила, поскольку оператор добровольно устранил нарушения антимонопольного законодательства. В начале декабря 2017 года "Вымпелком" анонсировал изменение тарифов, а с 14 декабря оператор начал их применять на услуги связи в национальном роуминге. ФАС не будет выдавать оператору предписание и может снизить штраф (размер штрафа будет установлен после завершения административного производства дела).

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что служба рассчитывает на завершение дел по национальному роумингу в январе 2018 года "Вымпелком" уже представил свои предложения по снижению тарифов, от остальных операторов предложения ожидаются в январе, говорил замглавы ФАС в конце 2017 года. В противном случае ФАС выдаст операторам предписание, а также может изъять необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в национальном роуминге, уточнял он. До этого Голомолзин говорил, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения им предписаний.

Антимонопольные дела в отношении "большой четверки" операторов связи ("Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и Tele2) ФАС возбудила в августе 2017 года из-за монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Как отмечало ведомство, тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.