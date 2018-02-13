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Одним из операторов tax free в России будет отечественная компания

Экономика и бизнес
13 февраля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Среди магазинов, которые получат доступ к инфраструктуре tax free будут ГУМ, ЦУМ, Крокус и магазины Сочи, Московской области и Санкт-Петербурга

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. В России создается отечественный оператор системы tax free, который будет работать вместе с двумя зарубежными - Global Blue и Premier Tax Free. Об этом сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах форума "Наставник".

"Есть операторы, два международных, которые уже давно участвуют в этой системе и во всем мире, и сейчас создается российский", - сказал он.

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Среди магазинов, которые получат доступ к инфраструктуре tax free будут ГУМ, ЦУМ, Крокус и магазины Сочи, Московской области и Санкт-Петербурга.

"Вы знаете, что сначала будет эксперимент, отобраны 4 субъекта РФ и несколько компаний. Здесь же важно обеспечить прозрачность, чтобы те, кто участвует, платил НДС за свои товары. Среди магазинов - ГУМ точно, ЦУМ точно, Крокус точно, в Сочи, Московской области и Санкт-Петербурге объекты. Вы потом посмотрите, все в открытом доступе будет", - отметил Евтухов.

По его словам, сейчас идут технические доработки функционирования системы. "Сейчас уже доработки ФТС и ФНС, чтобы система не сбоила, чтобы не было неудобств, прежде всего для пользователей, для туристов. Если мы сделаем неэффективный сервис, нам скажут, ну что это вы создали", - сообщил замминистра, добавив, что введение tax free будет стимулировать приток туристов в Россию и проект будет окупаться.

О законе

Закон о введении tax free в России вступил в силу с 1 января 2018 года. Новая система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них. Операторов будут выбирать сами магазины, пока их выбор пал на Global Blue и Premier Tax Free.

Ранее стало известно, что система tax free может заработать во всех аэропортах территории РФ с 1 октября 2018 года.

О форуме

Форум "Наставник", который проходит 13-15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале - марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.

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Темы
Санкт-Петербург Всероссийский форум "Наставник-2018"
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Евтухов, Виктор Леонидович
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