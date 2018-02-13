Немецкая Bayer подала иск к ФАС из-за сделки с Monsanto

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Немецкая компания Bayer подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, следует из картотеки дел суда. Подробности иска не сообщаются, дата его рассмотрения пока не назначена.

Глава ФАС Игорь Артемьев на встрече с депутатами Госдумы подтвердил эту информацию: "На нас только что подала в суд крупнейшая немецкая компания Bayer, которая сливается с Monsanto, и мы требуем от них в ответ на согласие антимонопольного органа передать значительную часть технологий в наш агропром".

Артемьев пояснил, что ФАС требует передачи технологий в области селекции и доступа к базам данных в сфере цифрового земледелия, чтобы не допустить ограничения конкуренции на российском рынке. "У нас первый суд с ними, они подали [иск] на той неделе и заявили, что готовы не совершать эту сделку на территории России и вообще отсюда уйдут. Мы надеемся победить в этом суде, как победили Google, Apple и других", - заявил глава ФАС.

Bayer собирается приобрести американскую биотехнологическую компанию Monsanto за $66 млрд. Однако при рассмотрении сделки в России, ФАС пришла к выводу, что сделка может создать существенные риски для конкуренции на российском рынке. Антимонопольное ведомство заявило, что согласует российскую часть сделки, если Bayer выполнит требования, включая передачу технологий в области селекции.