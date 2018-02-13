ФАС намерена добиться снижения цен на бензин в Крыму

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) РФ намерена добиться снижения цен на бензин в Крыму примерно до московского уровня, в настоящее время служба судится практически со всеми крымскими производителями бензина. Об этом сообщил на встрече с депутатами Госдумы глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

"Как только судебное решение вступит в силу, мы немедленно наложим штрафы и заставим выполнить предписания. Первым пунктом является снижение (цен на бензин - прим. ред.) примерно до уровня московских цен", - сказал он.

Глава ФАС отметил, что ведомство надеется изменить ситуацию с ценами на бензин в Крыму при наличии соответствующего судебного решения и под угрозой "гигантских штрафов".

Артемьев указал, что в Крыму цены на бензин находятся на высоком уровне.

Ранее ФАС отмечала, что на постоянной основе мониторит ситуацию на рынке нефтепродуктов и не видит оснований для роста цен на топливо в России.