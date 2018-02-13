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Доходы бюджета Краснодарского края от налога на игорный бизнес удвоились в 2017 году

Экономика и бизнес
13 февраля, 18:12 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 13, февраля. /ТАСС

Казино принесли в региональный бюджет порядка 400 млн рублей

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КРАСНОДАР, 13 февраля. /ТАСС/. Казино принесли в бюджет Краснодарского края по итогам 2017 года около 400 млн рублей за счет налога на игорный бизнес, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Сейчас в крае работают четыре заведения в двух игорных зонах, в 2016 году игорная зона была только одна, сообщили ТАСС в краевом департаменте имущественных отношений.

"По оперативным данным, <…> в доход бюджета Краснодарского края налог на игорный бизнес в 2017 году от игорной зоны "Азов-Сити" составил более 231 млн рублей, от игорной зоны "Красная поляна" - 164,8 млн рублей", - сказал представитель департамента.

Уточняется, что по итогам 2016 года общая сумма платежей по налогу составила 237 млн рублей, но выплачивали средства только казино зоны "Азов-Сити", а комплекс в Красной поляне около Сочи еще не был запущен.

Сейчас в игорной зоне "Азов-Сити" в Щербиновском районе работают три казино - "Оракул", "Шамбала" и "Нирвана", в Красной поляне - игорное заведение "Сочи казино и курорт" и зал игровых автоматов "Бонус".

В министерстве финансов Краснодарского края ТАСС уточнили, что общий объем налоговых поступлений от игорных заведений также увеличился почти в два раза: с 331,95 млн рублей в 2016 году 622,36 в 2017 году.

Число посетителей "Азов-Сити" в прошлом году выросло на 1,4 тыс. человек - до 466,12 тыс., при этом число посетителей в казино "Оракул" снизилось на 11,5% (почти на 30 тыс. человек), и общий рост достигнут за счет двух других заведений. Игорная зона в Сочи за первый год работы приняла 341,88 тыс. человек.

Игорная зона "Азов-Сити" открылась в Краснодарском крае летом 2009 года и стала первой в стране. Планировалось, что участок побережья Азовского моря, где расположена зона, также будет развиваться как курорт. Однако после 2014 года было принято решение открыть другую игорную зону в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились отели и туристическая инфраструктура мирового уровня. Так как в регионе не может существовать более одной игорной зоны, "Азов-сити" планируется ликвидировать с 2019 года.

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