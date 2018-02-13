Власти НАО выкупят здание у предприятия-банкрота для погашения долгов перед работниками

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) выкупят почти за 30 млн рублей здание у признанного банкротом ОАО "Нарьян-Марстрой" для погашения долгов по заработной плате перед его сотрудниками. Об этом во вторник сообщает пресс-служба окружной администрации.

В декабре 2017 года департамент финансов и экономики НАО сообщал, что фирма имеет долги перед 111 сотрудниками.

"Задолженность по заработной плате перед работниками "Нарьян-Марстроя" будет полностью погашена. Для этого администрация НАО выкупит у предприятия административно-бытовой корпус. Сумма сделки составит 29,6 млн рублей. Эти средства акционерное общество направит на выплату задолженности по заработной плате, пособий и процентов за просрочку выплат, а также оплату иных долгов предприятия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, порядка 22,9 млн рублей потребуется на погашение долгов по зарплате, пособиям и выплате пени. Остальные средства направят на оплату других долгов обанкротившегося предприятия. Решение о покупке здание поддержало 13 февраля областное собрание депутатов.

Выкупаемое трехэтажное здание имеет общую площадь 1, 5 тыс. кв. м. В нем планируется разместить окружные учреждения и предприятия, которые на данный момент арендуют помещения, отметили в пресс-службе.

Врио губернатора НАО Александр Цыбульский ранее отмечал, что механизм погашения задолженности перед работниками предприятия через покупку здания рассматривался с конца прошлого года.

ОАО "Нарьян-Марстрой" признано банкротом в июне 2016 года. Тогда Арбитражный суд Архангельской области открыл в отношении компании конкурсное производство. По данным региональной прокуратуры, экс-директор фирмы Александр Князев признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он возместил ущерб в 3,5 млн рублей.