Минэнерго не исключает поэтапный отбор проектов в новую программу модернизации

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает, что проекты для включения в новую программу модернизации, которая придет на смену завершившего работу договора о предоставлении мощности (ДПМ), будут включаться в программу поэтапно, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Я не исключаю того, что будем действовать поэтапно. Сейчас будем разбираться в первую очередь с тепловой генерацией, а со всем оставшимся будем разбираться потом", - сказал он.

Программа ДПМ завершила свою работу в 2017 году. Сейчас кабмин готовит новую программу модернизации энергомощностей в стране, которая должна прийти на смену отработавшей. В ноябре 2017 года в московском офисе "Россетей" состоялось совещание по вопросам развития энергетики, по итогам которого президент поручил до 1 марта 2018 года проработать, в том числе, механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. При этом в результате реализации новой программы темпы роста цен на электроэнергию не должны превышать инфляцию.

Минэнерго уже получило предложения от компаний, которые хотели бы попасть в новую программу модернизации. Свои предложения, касающиеся модернизации тепловых станций на Дальнем Востоке, направила компания "Русгидро", получены предложения от компаний, занимающихся в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ), и от "Росэнергоатома". Но в соответствии с поручением президента Минэнерго пока делает упор на включение в новую программу модернизации объектов тепловой генерации. Сообщалось, что модернизации подлежит до 40 ГВт энергомощностей, инвестиции в которые могут составить до 1,5 трлн руб.

Средства на программу модернизации

12 февраля под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича состоялось совещание, на котором Минэнерго представило результаты предварительной работы по разработке новой программы модернизации энергомощностей.

Кравченко отметил, что, по консервативной оценке, с 2021 года объем высвобождающихся для проведения модернизации средств составит порядка 3,5 тлрн руб. При этом объем предоставленных энергетиками предложений для включения в новую программу модернизации превышает эту сумму.

"Аркадий Владимирович [Дворкович] нам дал поручение, чтобы мы к этим "хотелкам" [предложениям компаний] отнеслись более, скажем так, качественно. Возможно, их пересмотрели, порезали исходя из того, что объем "хотелок" не должен [привести к росту цены на мощность выше инфляции] превышать инфляцию", - сказал замминистра.

"Посмотрим, потом опять будем готовить бумаги, показывать Аркадию Владимировичу. Возможно, какие-то объекты сдвигать вправо, возможно, от каких-то объектов отказываться", - добавил Кравченко.

Он отметил, что следующее совещание у Дворковича по этому вопросу должно состояться на следующей неделе.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Росэнергоатом" предложил включить в новую программу модернизации проекты на сумму более 1 трлн руб. Собеседник ТАСС в отрасли также отметил, что объем представленных ВИЭ-проектов в программу превышает сумму в 1 трлн руб.