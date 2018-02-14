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Эксперты: рынок криптовалюты находится в начале пути, но у него есть реальное будущее

Экономика и бизнес
14 февраля, 1:02 UTC+3 ДУБАЙ корр. ТАСС, Первин Мамед- заде

По словам руководителя компании Blockchain Technologies Corporation Ника Спаноса, "криптовалюта - это валюта денежной независимости людей, и это больше чем просто финансовая единица"

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© Антон Новодережкин/ТАСС

ДУБАЙ, 14 февраля. /Спец. корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Рынок криптовалюты находится пока что в начале своего пути, но у этой зарождающейся технологии есть реальное будущее. С такой оценкой выступили международные эксперты, принимающие участие в работе проходящего в Дубае 6-го Всемирного правительственного саммита (World Government Summit).

Он проходит в комплексе Madinat Jumeirah, посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни. В мероприятии принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

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Как отметил основатель и глава компании Kraken Bitcoin Exchange Джесс Пауэлл, "положительные результаты и работа средств массовой информации стали факторами, повлиявшими на рост использования криптовалюты в течение минувшего года". "Мы наблюдаем резкий подъем цены криптовалюты, что повлекло за собой повышенный интерес со стороны СМИ. Кроме того, мы видим как частные и корпоративные инвесторы начали входить в эту сферу", - добавил он.

Руководитель компании Blockchain Technologies Corporation Ник Спанос со своей стороны подчеркнул, что "когда растет цена криптовалюты, многие люди начинают ею интересоваться и пытаются понять, что она из себя представляет". "То, что делает криптовалюта для установления пирингового доверия, совершенно невиданно - такого раньше не было, - продолжал он. - Люди без ума от этой новой технологии и начали вкладывать в нее деньги".

Спанос отверг критику в отношении криптовалюты со стороны ряда инвесторов. "Криптовалюта - это валюта денежной независимости людей, и это больше чем просто финансовая единица", - подчеркнул он.

"Ценовые манипуляции - вещь не новая. Мы видели такое на основных рынках. Сейчас мы находимся на зарождающейся стадии индустрии криптовалюты, а потому такого рода ценовые манипуляции неизбежны", - заявил на саммите еще один авторитетный эксперт, президент компании NEM.io Киан Лон Вонг.

"Мы очень заинтересованы в развитии этой технологии, но мы пока что находимся на ранней стадии. Технология блокчейна оправдала себя, и она остается. В будущем мы увидим нечто гораздо большее, чем сегодня", - подытожил специалист.

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Всемирный правительственный саммит проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Он учрежден в 2013 году и за короткое время превратился в событие международного масштаба.

Как рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС организаторы, "представительный форум обсуждает идеи и технологии, которые изменяют мир и формируют будущее". Кроме того, на саммите "происходит обмен опытом по вопросам внедрения передовых технологий и методов эффективного управления в государственном и частном секторах".

Площадка World Government Summit активно используется для "презентации смелых инновационных проектов, призванных совершать прорывы и менять представления о горизонтах возможного".

В программе нынешнего форума также присутствуют такие темы как пути достижения благополучия и справедливости в обществе XXI века, реагирование на изменение климата, перспективы освоения человеком других планет, роль биотехнологий в медицине ближайшего будущего и многие другие.

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