В Дубае в ближайшее время запустят беспилотное воздушное такси

ДУБАЙ, 14 февраля. /Спец. корр. ТАСС Первин Мамед- заде/. Необычный вид транспорта - автономное (не пилотируемое человеком в кабине) воздушное такси, в ближайшем будущем появится в небе над Дубаем, крупнейшим городом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Амбициозный проект был представлен во вторник на проходящем здесь 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit), посвященном вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни.

В мероприятии, проходящем в комплексе Madinat Jumeirah, принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира. Инициатором запуска нового вида такси стало Управление по дорогам и транспорту Дубая, которое пригласило к сотрудничеству немецкую компанию Volocopter.

Такси на высоте 2 тыс. метров

"Воздушное такси будет отвечать высоким стандартам безопасности и надежности", - заверили представители управления в беседе с корреспондентом ТАСС. "Пилотирование будет осуществляться автопилотом, действующим при помощи системы программирования специальных маршрутов на основе GPS-навигатора. Контроль за движением такси будет осуществлять находящийся на земле оператор", - добавили они.

"Воздушное такси Дубая - экологически чистый вид транспорта, так как он будет работать на электричестве. Согласно проекту, максимальная длительность полета не превысит 30 минут, а максимальная скорость - 100 км/ч. Потолок высоты полета составит 2 тысячи метров", - отмечается в презентационных материалах.

Заказать воздушное такси можно будет при помощи смартфона, на который клиенту поступит сообщение о подтверждении полета и детальный план маршрута. При этом авторы проекта обещают, что "воздушное такси приземлится вовремя и максимально близко к пункту назначения".

Проект по запуску в эксплуатацию воздушного такси станет частью масштабного плана властей Дубая по внедрению новейших технологий в сферу общественной жизни и услуг.

Ранее премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что к 2030 году 25% мобильного парка города должны составить самодвижущиеся транспортные средства. "Достижение этой цели повысить уровень счастья и благополучия жителей Дубая", - прокомментировали в управлении.

Саммит, формирующий будущее

Всемирный правительственный саммит проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Он учрежден в 2013 году и за короткое время превратился в событие международного масштаба.

Как рассказали в беседе с корр. ТАСС организаторы, "представительный форум обсуждает идеи и технологии, которые изменяют мир и формируют будущее". Кроме того, на саммите "происходит обмен опытом по вопросам внедрения передовых технологий и методов эффективного управления в государственном и частном секторах".

Площадка World Government Summit активно используется для "презентации смелых инновационных проектов, призванных совершать прорывы и менять представления о горизонтах возможного".

В программе нынешнего форума также присутствуют такие темы как пути достижения благополучия и справедливости в обществе XXI века, реагирование на изменение климата, перспективы освоения человеком других планет, роль биотехнологий в медицине ближайшего будущего и многие другие.