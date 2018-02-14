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Часть криптовалюты, украденной с Coincheck, была переведена на российскую биржу Yobit

Экономика и бизнес
14 февраля, 3:06 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, февраля. /ТАСС

На данный момент японские правоохранительные органы ведут соответствующую проверку

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ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Часть средств, украденных ранее со счетов крупной японской криптовалютной биржи Coincheck, была переведена на российскую биржу криптовалюты Yobit. С таким утверждением выступила в среду японская газета Mainichi Shimbun.

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Отмечается, что из 58 млрд иен (около $534 млн) в криптовалюте NEM, похищенных с биржи, на Yobit было переведено около 1,2 млрд иен ($10,2 млн). В настоящее время японские правоохранительные органы ведут соответствующую проверку.

Хакерская атака с выводом крупных средств с Coincheck произошла в конце января 2018 года. В результате инцидента все операции по выводу, а также торговле средствами были на этой криптовалютной бирже временно приостановлены. Руководство биржи до сих пор не приняло окончательного решения по поводу того, будет ли они компенсировать пользователям украденные средства. Правительство Японии и местные правоохранительные органы в настоящее время проводят массовые проверки всех криптовалютных бирж страны.

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