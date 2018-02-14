Долг по зарплате в Приморье снизился в 2017 году на 18%

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Долг по зарплате в Приморском крае в прошлом году снизился примерно на 18% - до 472,1 млн рублей, основная его часть приходится на оборонное предприятие "Радиоприбор" во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в администрации региона.

"Задолженность по заработной плате сложилась в девяти организациях края, обследуемых Приморскстатом, на 1 января 2018 года составила 472,1 млн рублей (по сравнению с данными на 1 января 2017 года снижение на 104,7 млн рублей). Наибольший объем задолженности приходится на ОАО "Радиоприбор" - 398,2 млн рублей (84,3% в общем объеме задолженности)", - сообщили в администрации. Там напомнили, что в 2016 году власти перечислили заводу 178 млн рублей на погашение долга по зарплате.

Проблему такой задолженности в регионе решают в том числе с привлечением прокуратуры, следствия, гострудинспекции и других федеральных структур, а федерация профсоюзов дважды в месяц направляет в департамент труда и соцразвития данные мониторинга о ситуации на рынке труда, чтобы оценить реальное положение дел в организациях края.

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На базе завода создан филиал Дубненского машиностроительного завода.