Латвийский банк ABLV опроверг обвинения минфина США в отмывании денег

ТАСС, 14 февраля. Латвийский банк ABLV отрицает обвинения в отмывании денег и финансировании терроризма, выдвинутые в его адрес ранее минфином США. Соответствующее заявление размещено во вторник на сайте финансового учреждения.

"Банк рассмотрел доклад, подготовленной Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США. После предварительного изучения мы полагаем, что в нем использована ничем не подтвержденная и вводящая в заблуждение информация", - говорится в тексте.

Как отмечено в заявлении, банк следует всем латвийских и международных законам и нормативам, и требованиям Евросоюза в том числе.

В банке подчеркнули, что сотрудничают с контролирующими органами и предоставляют всю необходимую информацию. Кроме того, в ABLV рассматривают возможность опротестовать доклад, чтобы опровергнуть представленную в нем "клеветническую информацию".

Во вторник Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США опубликовала доклад и предложение ввести санкции против ABLV. "Незаконная финансовая деятельность в банке включала сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, которые участвовали в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР", - указано в заявлении. Кроме того, ABLV обвиняют в перечислении миллиардов долларов между счетами коррумпированных лиц и поддержке крупномасштабной незаконной деятельности.