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Суд в Петербурге отложил до 28 марта иск подрядчика фондохранилища к Эрмитажу

Экономика и бизнес
14 февраля, 17:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, февраля. /ТАСС

Компания-подрядчик просит суд признать решение об одностороннем отказе от исполнения договора на строительство фондохранилища недействительным

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 28 марта рассмотрение иска компании "Мехстройтранс" - подрядчика строительства фондохранилища Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге к музею. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

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"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 28 марта", - говорится в материалах. Причина не уточняется.

Компания просит суд признать решение об одностороннем отказе от исполнения договора на строительство фондохранилища в Старой деревне в Петербурге недействительным. В июле Государственный Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком. Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, причина расторжения контракта - нарушение сроков исполнения работ. В Эрмитаже сообщали, что претендуют на возврат средств по контракту на сумму более 850 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении компании "МехСтройТранс". Как следует из материалов, суд пришел к выводу, что деятельность должника не ведется, восстановление платежеспособности компании невозможно. Иск о банкротстве подала компания "Суор", процедура наблюдения была введена в июле 2017 года.

Комплекс фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне создается с 1990 года. Проект связан с необходимостью перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея, которые были перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже введены в строй две первые очереди реставрационно-хранительского комплекса. В пяти зданиях размещаются фондохранилище, выставочно- лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса.

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