Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: Нижегородская область является лидером в сфере ОПК страны

Экономика и бизнес
14 февраля, 17:36 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, февраля. /ТАСС

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе более 50 предприятий оборонной-промышленности

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Нижегородская область, благодаря большому количеству производственных предприятий, является регионом-лидером в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев в ходе научно-практического форума "Вопросы качества продукции организаций оборонно-промышленного комплекса".

"Регион является бесспорным лидером вообще в целом в стране, это крупнейшая область промышленная, здесь огромное количество и чисто оборонных предприятий, и предприятий, которые являются по классике гражданскими. Потенциал [предприятий региона] высокий, много новых предприятий. Программа диверсификации - это новый вызов, новая задача, которая ложится на плечи профессионалов, плечи заводов, которые прошли модернизацию, получили новые станки, оборудование, и успех будет, однозначно", - сказал он.

По словам врио губернатора региона Глеба Никитина, оборонно-промышленный комплекс является ключевым сектором экономики Нижегородской области. В период с 2012 года удвоено производство ОПК. "Сейчас в обрабатывающей промышленности более 20% уже занимают предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому, если, например, произойдет снижение объемов, это будет очень чувствительно для нашего региона, мы не должны этого допустить", - сказал Никитин.

Он отметил, что Нижегородская область не случайно была выбрана площадкой для проведения первого научно-практического форума. "У нас более 50 предприятий входит в реестр и из них 60% это головняки [основные производства], то есть это такой цвет и самое основное ядро оборонно-промышленного комплекса", - добавил он.

Научно-практический форум "Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно- промышленного комплекса" ("Качество ОПК - 2018") проходит 14-15 февраля 2018 года в Нижнем Новгороде. В нем принимают участие руководители предприятий ОПК, ответственные за обеспечение качества ВВСТ, главные метрологи, главные инженеры, главные технологи, руководители кадровых подразделений. Количество участников - почти 500 человек, которые представляют более 180 предприятий ОПК России.

По итогам форума будут выработаны практические рекомендации, меры и шаги по воплощению в жизнь поручений правительства в части обеспечения качества и повышения надежности продукции предприятий ОПК. Как отметил Бочкарев, в следующем году такой форум планируется провести в Туле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
ЦИК не нашел оснований для иска Собчак в ВС об отмене регистрации Путина на выборах
4
Авария на ТЭЦ в Краснодаре оставила без света почти 200 тыс. человек
5
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
6
Что думают люди, приехавшие на Олимпиаду-2018 поболеть за россиян
7
Володин: Россия не прекращает диалог с ПАСЕ, но взнос платить не будет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама