Эксперт: Нижегородская область является лидером в сфере ОПК страны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Нижегородская область, благодаря большому количеству производственных предприятий, является регионом-лидером в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев в ходе научно-практического форума "Вопросы качества продукции организаций оборонно-промышленного комплекса".

"Регион является бесспорным лидером вообще в целом в стране, это крупнейшая область промышленная, здесь огромное количество и чисто оборонных предприятий, и предприятий, которые являются по классике гражданскими. Потенциал [предприятий региона] высокий, много новых предприятий. Программа диверсификации - это новый вызов, новая задача, которая ложится на плечи профессионалов, плечи заводов, которые прошли модернизацию, получили новые станки, оборудование, и успех будет, однозначно", - сказал он.

По словам врио губернатора региона Глеба Никитина, оборонно-промышленный комплекс является ключевым сектором экономики Нижегородской области. В период с 2012 года удвоено производство ОПК. "Сейчас в обрабатывающей промышленности более 20% уже занимают предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому, если, например, произойдет снижение объемов, это будет очень чувствительно для нашего региона, мы не должны этого допустить", - сказал Никитин.

Он отметил, что Нижегородская область не случайно была выбрана площадкой для проведения первого научно-практического форума. "У нас более 50 предприятий входит в реестр и из них 60% это головняки [основные производства], то есть это такой цвет и самое основное ядро оборонно-промышленного комплекса", - добавил он.

Научно-практический форум "Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно- промышленного комплекса" ("Качество ОПК - 2018") проходит 14-15 февраля 2018 года в Нижнем Новгороде. В нем принимают участие руководители предприятий ОПК, ответственные за обеспечение качества ВВСТ, главные метрологи, главные инженеры, главные технологи, руководители кадровых подразделений. Количество участников - почти 500 человек, которые представляют более 180 предприятий ОПК России.

По итогам форума будут выработаны практические рекомендации, меры и шаги по воплощению в жизнь поручений правительства в части обеспечения качества и повышения надежности продукции предприятий ОПК. Как отметил Бочкарев, в следующем году такой форум планируется провести в Туле.