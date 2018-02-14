Проект "Арктик СПГ-2" может стать частью газовой стратегии Saudi Aramco

ЭР-РИЯД, 14 февраля. /ТАСС/. Россия предложила национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco принять участие в проекте российского "Новатэка" по сжижению газа "Арктик СПГ-2", сообщил на пресс-конференции министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Наши российские коллеги предложили возможность инвестиций во второй этап "Ямал СПГ" ("Арктик СПГ-2", второй проект "Новатэка" - прим. ТАСС). Это большой проект. Он станет частью газовой стратегии Aramco", - сказал министр.