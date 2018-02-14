Количество жалоб на нарушения при госзакупках возросло в Коми в 1,2 раза

СЫКТЫВКАР, 14 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Количество жалоб на нарушения в сфере государственных контрактов и закупок возросло в Республике Коми в 1,2 раза - с 275 обращений в 2016 году до 335 в 2017 году. В основном они касались организации конкурсов под конкретного исполнителя или поставщика, сообщила журналистам в среду руководитель Коми УФАС России Наталия Гуревская.

"Количество жалоб на нарушения закона о контрактной системе увеличилось в 1,2 раза. Большинство жалоб были необоснованные, они касались, в основном, нарушений при описании объекта закупки, когда конкурс "затачивается" под конкретного исполнителя или поставщика, а остальных оттесняют с рынка. Но 44-й федеральный закон о госзакупках позволяет организатору конкурса прописывать конкретные требования к участникам", - констатировала руководитель антимонопольной службы в Коми.

В качестве примера она привела жалобу сыктывкарского предпринимателя, который занимается автомобильными перевозками. Он пожаловался на условия очередного конкурса на автоперевозки по маршруту №174 в Сыктывкаре. "Под условия конкурса предприниматель не подпадает, поскольку не имеет больших вместительных автобусов, хотя обновил свой автопарк и единственный в Сыктывкаре, у кого проезд в автобусах по-прежнему стоит 17 рублей, тогда как у монополиста "Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1" тариф давно составляет 24 рубля. На наше замечание об ограничении конкуренции организатор конкурса - Минпром Коми - ответил, что требование больших автобусов заявлено в интересах горожан", - сказала Гуревская.

В качестве положительного примера она привела данные, что начал действовать механизм ответственности госзаказчиков за несвоевременную оплату по контрактам - таких обращений, по ее словам, было очень много в управлении Федеральной антимонопольной службы в Коми в 2016 году. За несвоевременную оплату муниципальных контрактов был оштрафован на 47 тысяч рублей руководитель администрации Корткеросского района, еще ряд подобных дел по нарушениям в Сыктывкаре и Воркуте находятся в производстве.

По обоснованным жалобам приняты меры, в целом антимонопольная служба выявила в 2017 году 185 нарушений антимонопольного законодательства, 128 из них устранены. Выдано штрафов на 7,4 млн рублей, сумма оплаченных штрафов составила 6,379 млн рублей, остальные - в стадии оплаты. В антимонопольной службе рассчитывают, что в сфере госзакупок будет больше порядка после перевода абсолютно всех конкурсов в электронную форму. Это требование закона вступит в силу с 1 января 2019 года.