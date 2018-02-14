Рогозин допускает участие Люксембурга и Бельгии в создании российско-китайского самолета

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин допустил возможность участия компаний из Люксембурга и Бельгии в создании российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в качестве поставщиков оборудования.

"Считаем возможным с симпатией относиться к перспективе участия люксембургских и бельгийских компаний в проекте создания широкофюзеляжного дальнемагистрального российско-китайского самолета в качестве поставщиков оборудования", - заявил журналистам Рогозин после заседания межправкомиссии России, Бельгии и Люксембурга.

Он пояснил, что прежде всего речь идет о поставке авионики, стекла.