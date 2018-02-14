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Рогозин допускает участие Люксембурга и Бельгии в создании российско-китайского самолета

Экономика и бизнес
14 февраля, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что компании из этих стран могут заниматься поставками оборудования

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин допустил возможность участия компаний из Люксембурга и Бельгии в создании российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в качестве поставщиков оборудования.

"Считаем возможным с симпатией относиться к перспективе участия люксембургских и бельгийских компаний в проекте создания широкофюзеляжного дальнемагистрального российско-китайского самолета в качестве поставщиков оборудования", - заявил журналистам Рогозин после заседания межправкомиссии России, Бельгии и Люксембурга.

Он пояснил, что прежде всего речь идет о поставке авионики, стекла.

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