Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дума рассмотрит во втором чтении президентский проект о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года

Экономика и бизнес
15 февраля, 0:06 UTC+3 МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Сейчас МРОТ установлен на уровне 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в четверг на внеочередном пленарном заседании во втором, основном чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Как предположил в среду первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков, выступая по итогам Совета Думы, третье и окончательное чтение законопроекта состоится в пятницу, 16 февраля.

Инициатива была внесена в Госдуму в конце января президентом России Владимиром Путиным, который еще 10 января на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил о том, что минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму не с 1 января 2019 года, а уже с 1 мая текущего года.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. С 1 мая, согласно проекту, он будет равен 11 163 руб., что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. Таким образом, суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.

Ко второму чтению законопроекта поступила лишь одна поправка, которой предлагалось повысить минимальный размер оплаты труда до 20 тыс. руб. Ее авторами выступили лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, а также его заместитель во фракции, глава профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако комитет на заседании в среду принял решение отклонить предложение либерал-демократов, рекомендовав Госдуме принять ту редакцию законопроекта, которая прошла первое чтение на прошлой неделе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховный суд рассмотрит иск Собчак об отмене регистрации Путина 16 февраля
2
МОК: беседа Баха с российскими спортсменами на ОИ получилась откровенной
3
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
4
Как новый порядок погашения кредитов поможет уменьшить платежи
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
НАТО призывает РФ к транспарентности при размещении "Искандеров"
7
Суд в США огласил приговоры россиянам Дринкману и Смилянцу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама