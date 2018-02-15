Дума рассмотрит во втором чтении президентский проект о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в четверг на внеочередном пленарном заседании во втором, основном чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Как предположил в среду первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков, выступая по итогам Совета Думы, третье и окончательное чтение законопроекта состоится в пятницу, 16 февраля.

Инициатива была внесена в Госдуму в конце января президентом России Владимиром Путиным, который еще 10 января на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил о том, что минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму не с 1 января 2019 года, а уже с 1 мая текущего года.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. С 1 мая, согласно проекту, он будет равен 11 163 руб., что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. Таким образом, суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.

Ко второму чтению законопроекта поступила лишь одна поправка, которой предлагалось повысить минимальный размер оплаты труда до 20 тыс. руб. Ее авторами выступили лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, а также его заместитель во фракции, глава профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако комитет на заседании в среду принял решение отклонить предложение либерал-демократов, рекомендовав Госдуме принять ту редакцию законопроекта, которая прошла первое чтение на прошлой неделе.