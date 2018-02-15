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Добыча каменного угля в Приморье снизилась в 2,7 раза из-за перевода ТЭЦ на газ

Экономика и бизнес
15 февраля, 3:51 UTC+3

Снижение добычи также связано с отсутствием других потребителей, так как каменные угли в крае в настоящий момент практически не добываются

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ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Объемы добычи каменного угля в Приморье в 2017 году снизились в 2,7 раза в связи с переходом ТЭЦ региона на газ и отсутствием других потребителей. Об этом сообщил ТАСС профессор кафедры горного дела и комплексного освоения георесурсов Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Алексей Белов.

По данным Приморскстата, в 2017 году в крае на 8% снизилась добыча полезных ископаемых, в частности, добыча каменного угля за год сократилась в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом, металлических руд - на 8%.

"[Добыча угля снизилась] в том числе за счет снижения добычи на Павловском угольном месторождении, также из баланса выведена шахта в поселке Липовцы <...> Снижение добычи на Павловском разрезе связано с переходом Приморских ТЭЦ на газ. До этого они работали на местных углях. Также снижение добычи связано с отсутствием других потребителей, так как каменные угли в крае в настоящий момент практически не добываются, а бурые угли имеют низкое качество для энергетики", - сообщил собеседник.
По его словам, в Приморье стоит формировать новую современную добывающую минерально-сырьевую отрасль и увеличивать объемы добычи полезных ископаемых.

"Это высокотехнологичная отрасль экономики с высоким внутренним спросом при нормальной работе промышленности, с высоким экспортным потенциалом и перспективой получения продукции с высокой добавленной стоимостью при ее глубокой переработке", - отметил Белов.

По его мнению, перспективным вариантом для развития угольной промышленности в регионе может стать углехимия на бурых углях с повышением добычи на буроугольных месторождениях и созданием горных энергохимических производств с получением на месте химических продуктов из добытых углей. Развитие углехимии в крае позволит в разы увеличить добычу на ряде месторождений, ввести в эксплуатацию новые, создать новые квалифицированные рабочие места, высоколиквидные продукты для экспорта, в том числе для рынков фьючерсных сделок, и улучшить условия социально-экономического развития конкретных территорий края.

"По разным оценкам, на сегодняшний день в Приморье 322 месторождения твердых ископаемых; 259 - строительных материалов; 78 месторождений пресных вод и 10 - минеральных; 3 месторождения лечебных грязей. В том числе свинцово-цинковые, полиметаллические, вольфрамовые, флюорит-редкометальные соединения, руды, окиси бора, цементное сырье, уголь, золото, серебро. Если говорить по уникальным месторождениям, по различным экспертным оценкам, в Приморском крае в процентном отношении от общего количества добываемых на территории Российской Федерации природных ресурсов добывается до 18% олова, 99% борных продуктов, 64% вольфрамовых концентратов, 74% свинца, 92% плавикового шпата. Есть перспективы по выявлению нефтеносных формаций, имеется значительное количество метана угольных пластов", - сообщил Белов.

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