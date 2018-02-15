Объемы ипотечного кредитования на Сахалине в 2017 году выросли на 53%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Банки Сахалинской области в 2017 году выдали более 3,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 8,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития региона.

"В общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам за 2017 год, около 44% - это ипотечные жилищные кредиты. Всего, по оперативным данным, за этот период выдано более 3,2 тыс. таких кредитов на сумму более 8,8 миллиарда рублей. При этом объем выдачи ипотеки за 2017 год превышает показатели 2016 года на 33% по количеству и на 53% по сумме", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, средневзвешенная процентная ставка по выданным ипотечным кредитам снизилась по сравнению с 2016 годом на 2,7 процентных пункта и за 2017 год составила 10,25% годовых.

В качестве положительного результата итогов 2017 года в министерстве отметили реализацию региональной программы по обеспечению населения области качественным жильем. В 2015 году на Сахалине было создано акционерное общество "Сахалинское ипотечное агентство", задача которого - строительство жилья по фиксированной цене и предоставление льготных ипотечных займов.

Базовая процентная ставка по ипотечному займу, предоставляемая агентством, составляет 7% годовых. Для молодых семей в случае рождения второго и последующих детей возможно снижение процентной ставки по предоставленному ипотечному займу до 3,5% и 0% годовых соответственно. Для многодетных, а также для семей с детьми-инвалидами и участников программы переселения из ветхого и аварийного жилья, желающих приобрести жилье за свой счет - 0% годовых.

"Предлагаемые агентством процентные ставки - это беспрецедентный пример помощи населению, так как подобных ставок на ипотечное кредитование нет больше ни в одном субъекте РФ. За 2017 год агентством предоставлено более 240 ипотечных займов на сумму более 400 млн. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по выданным займам составила 4,21% годовых", - сообщили в министерстве.